Партия регионов не договаривалась с БЮТ об отставке Огрызко

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Андрей Лубенский. Партия регионов не вела ни с кем из парламентских фракций переговоров о поддержке при голосовании по постановлению об отставке министра иностранных дел Владимира Огрызко, сообщил журналистам в кулуарах парламента заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов.

Во вторник Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Огрызко. Его увольнения требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые сочли непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией. Отставка министра стала возможной благодаря поддержке 49 депутатов от фракции Блока Юлии Тимошенко (всего в фракции БЮТ 156 депутатов). При этом до голосования лидер фракции Иван Кириленко заявил, что БЮТ не поддержит увольнение Огрызко.

В связи с этим некоторые депутаты и эксперты стали высказывать предположения о возможных тайных договоренностях между Парией регионов и БЮТ. Однако в Партии регионов такие предположения опровергли.

"Мы не вели никаких переговоров (с другими фракциями) по поводу отставки министра иностранных дел. По всей видимости, его работа привела к тому, что он получил закономерный результат голосов в зале Верховной Рады. По-другому и не может быть, один проигранный судебный процесс по острову Змеиный взбудоражил всех здравомыслящих людей в нашем государстве. Мы получили страшный прецедент на перспективу в результате данного судебного решения в Гааге, что не могло остаться без последствий", - сказал Ефремов.

В начале февраля международный суд ООН в Гааге огласил решение по территориальному спору Украины с Румынией. Согласно решению, суд ООН считает невозможным расширение исключительной экономической зоны Украины в Черном море. Эта территория богата углеводородами, на которые имеют виды обе страны. Киев пытался добиться увеличения своей экономической зоны за счет находящегося в Черном море недалеко от Одессы острова Змеиный. Румыния же оспаривало это, называя Змеиный скалой. Суд, признав Змеиный островом, принадлежащим Украине, вместе с тем решил, что он не имеет никакого влияния на возможное расширение исключительной экономической зоны Украины. Таким образом, к Румынии отошли почти 80% всех спорных территорий на шельфе Черного моря, которые богаты углеводородами.

Ефремов также назвал "глупым" письмо Огрызко, направленное в дипредставительства Украины за рубежом, в котором содержалась рекомендация послам "поставить в известность руководителей зарубежных государств о неэффективной работе правительства нашего государства".

"Согласитесь, в любом цивилизованном государстве такой бы министр не проработал и дня", - заявил депутат.

Он также отверг предположения, что отставка главы МИД была связана только с его выступлением против посла РФ Виктора Черномырдина.

"Просто совпал целый ряд событий, в том числе и заявление министра иностранных дел (Украины) по поводу посла Российской Федерации, которое не способствовало улучшению отношений с Россией в период, когда правительство (Тимошенко) вело переговоры с РФ, и естественно, это также не могло пойти на пользу нашему государству. Я еще раз говорю - целая череда очень глупых действий министра иностранных дел и министерства", - сказал политик.

"С данного момента Огрызко не будет исполнять обязанности министра иностранных дел. И спикер Владимир Литвин должен подписать постановление, которое мы проголосовали. Мы требуем этого от него, и он обязан это сделать. Это не зависит от его желания", - резюмировал Ефремов.