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    Карпачева проводит расследование "информационной диверсии" МВД

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    Омбудсмен Карпачева проводит самостоятельное расследование обстоятельств, при которых в СМИ была распространена информации о том, что будто бы сотрудники аппарата Карпачевой занимались браконьерством в Чернобыльской зоне.

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Андрей Лубенский. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева проводит самостоятельное расследование обстоятельств, при которых на прошлой неделе в СМИ была распространена информации о том, что будто бы сотрудники аппарата Карпачевой занимались браконьерством в Чернобыльской зоне.

    "Продолжается производство Уполномоченного по правам человека в связи с распространением в СМИ неправдивой информации о задержании милицией 27 февраля 2009 года за браконьерство (речь идет об убийстве молодого лося) в 30-километровой Чернобыльской зоне двух якобы работников институции омбудсмена Украины", - сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

    В пятницу ряд украинских СМИ со ссылкой на источник в МВД сообщили, что милиция задержала недалеко от Чернобыля двух сотрудников секретариата омбудсмена Украины, в машине которых обнаружена туша убитого лосенка. Карпачева решительно опровергла эти сообщения и обвинила МВД Украины в развязывании "информационной диверсии".

    Омбудсмен, руководствуясь статьями 16, 17 закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", в ходе собственного расследования установила некоторые существенные подробности данного инцидента.

    "В частности, документы, изъятые у задержанных за браконьерство лиц, представляют собой двустороннюю карточку наподобие обычного удостоверения водителя. На титульной стороне четко напечатано: "Служба экономической безопасности". А на обратной стороне - подпись лица, которым заверено удостоверение:  генерал-майор (Н.). На водяном знаке - слово, которое с английского переводится как "настоящий", сообщили в пресс-службе омбудсмена. На печати легко прочитывается название общественной организации казаков

    ("Казачья сечь "Волк" Киевского округа", юридический адрес которой также был установлен в ходе расследования. Карпачева в связи с этим посоветовала руководству главного управления МВД Украины в Киевской области, прежде чем распространять информацию о причастности сотрудников аппарата омбудсмена к браконьерству, сначала "разобраться в подведомственном областном хозяйстве, где в Чернобыльской зоне на общественных началах "пасется" сомнительный "Волк", который, грубо нарушая действующее законодательство, задирает лосей".

    Не получив ответа на официальный запрос министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, омбудсмен обратилась к генеральному прокурору Украины Александру Медведько с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц и руководства МВД Украины, сообщили в пресс-службе.

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