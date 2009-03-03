Рада может увеличить срок полномочий Крымского Совета

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Украинский парламент может увеличить срок полномочий крымского парламента с четырех до пяти лет. Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, во вторник Рада уже приняла соответствующий проект закона в первом чтении. За принятие этого законопроекта проголосовали 350 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Законопроектом предлагается утвердить изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым, принятые постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 сентября 2008 года, что предусматривают продолжение срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым с четырех лет до пяти (лет)», - сообщает пресс-служба украинского парламента.