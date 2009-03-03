Ющенко не одобряет увольнение главы МИД Украины

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Президент Украины Виктор Ющенко критикует решение парламента уволить министра иностранных дел Владимира Огрызко, передает украинское агентство УНИАН во вторник со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ирина Ванникова.

Во вторник парламент Украины проголосовал за отставку Огрызко. Его увольнения требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

"Абсолютно неуместно в условиях заострения внутри страны экономического кризиса ослаблять внешнеполитическое направление в государстве и создавать новые источники напряженности", - передала Ванникова позицию президента.

Огрызко считается близким к Ющенко министром.

Отставка министра стала возможной благодаря поддержке 49 депутатов от фракции Блока Юлии Тимошенко (всего в фракции БЮТ 156 депутатов). При этом до голосования лидер фракции Иван Кириленко заявил, что БЮТ не поддержит увольнение Огрызко. Экс-лидер фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав Кириленко высказал убежденность, что на решение депутатов повлияла позиция премьера Тимошенко.

По словам пресс-секретаря, глава государства считает, что БЮТ своими голосами нарушил договоренности о согласованных действиях, достигнутые во время последней встречи с участием Ющенко, Тимошенко, спикера Владимира Литвина, главы Нацбанка Владимира Стельмаха. Участники встречи договорились отложить политическую борьбу до лета, когда начнется избирательная кампания по выборам президента.

Ванникова также сообщила, что глава государства определится с кандидатурой на должность министра иностранных дел четко в пределах своих конституционных полномочий.

Согласно Конституции, кандидатуры министров иностранных дел и обороны в парламент вносит президент, всех остальных членов правительства рекомендует премьер.