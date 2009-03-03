Fitch пересмотрит рейтинги "Нафтогаза"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В середине февраля Fitch понизил долгосрочные рейтинги "Нафтогаза" до уровня "В-" с "В" вслед за снижением суверенных рейтингов Украины с уровня "B+" до "B". Рейтинги компании были оставлены на один уровень ниже суверенного рейтинга с учетом подразумеваемой господдержки.

Новое решение по рейтингу Fitch объясняет сочетанием ряда факторов, в их числе - неадекватный уровень государственных субсидий для "Нафтогаза"; аккумулируемая задолженность по платежам от компаний коммунального теплоснабжения; спад в сегменте поставок промышленным предприятиям; доступность валюты для оплаты в будущем долларовых обязательств с наступающими сроками погашения и неопределенность относительно результатов текущих переговоров между МВФ и Украиной (рейтинг "B"/прогноз "негативный").

"Если эти факторы не будут разрешены в ближайшие месяцы, это может отрицательно сказаться на способности компании осуществить значительные погашения долга во втором полугодии 2009 года. В то же время помещение рейтингов в список Rating Watch "негативный" не означает наличия у Fitch обеспокоенности относительно способности "Нафтогаза" осуществить выплаты, сроки которых наступают в ближайшее время (держателям еврооблигаций - 3 марта и "Газпрому" - 7 марта)", - отмечается в сообщении.

Приоритетный необеспеченный рейтинг "В" еврооблигаций "Нафтогаза" на сумму 500 миллионов долларов с погашением в сентябре 2009 года был также помещен в список Rating Watch с негативным прогнозом, а рейтинг возвратности активов по облигациям - "RR4".

Fitch рассматривает надежность государственной гарантии Украины по долгу "Нафтогаза" перед нерезидентами. "Воздействие продолжающейся экономической волатильности и результаты текущих переговоров с МВФ могут оказать влияние на мнение Fitch о способности и готовности государства обеспечивать исполнение гарантии в будущем", - говорится в сообщении.

Что касается рейтингов возвратности активов, то Fitch ограничивает их уровнем "RR4" на ряде развивающихся рынков, включая Украину, из-за таких факторов как неопределенность относительно того, насколько правовые системы в этих странах поддерживают права кредиторов. "Рейтинг возвратности активов "RR4" отражает мнение агентства о том, что средний показатель возвратности средств в случае дефолта составит 31%-50%", - поясняет Fitch.