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    В РФ надеятся на улучшение отношений с Украиной после отставки Огрызко

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    Отставка Владимира Огрызко с должности главы МИД Украины говорит о том, что украинские власти начинают понимать бесперспективность антироссийского курса, проводимого в последние годы, считает председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Алексей Островский.

    МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Отставка Владимира Огрызко с должности главы МИД Украины говорит о том, что украинские власти начинают понимать бесперспективность антироссийского курса, проводимого в последние годы, считает председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Алексей Островский.

    Во вторник парламент Украины проголосовал за отставку Огрызко. Его увольнения требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

    "Решение Верховной Рады - это проявление более трезвых политических оценок, в том числе и в отношении российско-украинских отношений. Политические лидеры Украины поняли бесперспективность антироссийского курса, который проводил и бывший глава МИД", - сказал Островский журналистам во вторник.

    При этом он выразил надежду, что постепенно из власти уйдут все те, кто реализовывал политику, направленную против России, поскольку "разрыв российско-украинских отношений губителен, прежде всего, для самой Украины".

    "Появляется надежда на консолидацию во внешней украинской политике и отход от агрессивной риторики в адрес России", - отметил глава профильного комитета.

    С Островским согласился первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, который считает, что с приходом нового главы украинского МИДа начнется "поступательно-конструктивное" развитие сотрудничества России и Украины.

    "Огрызко явно не соответствовал профессиональным критериям занимаемой им должности. Его непрофессионализм проявился и при разбирательстве в Гааге вокруг статуса острова Змеиный, и при анонсировании объявления персоной нон грата на Украине посла РФ Виктора Степановича Черномырдина", - сказал Слуцкий журналистам.

    Огрызко 17 февраля вызывал в МИД Украины посла России в Киеве и предупредил его, что он может быть объявлен персоной нон грата за недружественные комментарии в адрес украинского руководства. МИД РФ заявил, что считает недружественным это решение украинских властей.

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