Затулин: курс Киева не изменится после отставки Огрызко

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дипломатический курс Украины не изменится даже с уходом с поста главы МИД Владимира Огрызко, которого во вторник Верховная Рада отправила в отставку. Такое мнение высказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

За предложение уволить главу МИД проголосовали 250 депутатов Рады при 226 необходимых голосах.

"К большому сожалению, от перемены мест слагаемых при Ющенко курс украинской дипломатии мало меняется. Конечно, Огрызко или (Борис) Тарасюк (бывшие главы МИД Украины) привносили много личного в обострение российско-украинских отношений. Арсений Яценюк, скажем, выглядел гораздо спокойнее на этом посту, хотя содержание украинского внешнеполитического курса оставалось неизменным и вряд ли имеет шанс быть иным, если у МИД Украины такой политический руководитель, как президент Виктор Ющенко", - сказал Затулин.

По его словам, вполне возможно, что Ющенко предложит замену на пост главы МИД, на которую депутаты могут согласиться.

"В этом качестве могут рассматриваться разные фигуры: например, нынешний посол Украины в РФ Константин Грищенко, например, один из в прошлом заместителей руководителей секретариата президента (Александр) Чалый, могут рассматриваться и другие персонажи", - считает депутат.

По его мнению, сейчас президент Украины, "провожая" Огрызко, в очередной раз обвинит депутатов в сговоре против национальных интересов, "возьмет под крыло украинскую дипломатию, которая все эти годы пестуется под его (президента) личным присмотром".

"Я думаю, что максимум, что он имеет право сделать в этой ситуации - оставить Огрызко исполняющим обязанности. То есть, так же, как в случае со Службой безопасности Украины, где уже два с лишним года Валентин Наливайченко исполняет обязанности, не имея никакого шанса быть утвержденным Верховной Радой на своем посту", - отметил Затулин.

Наливайченко является исполняющим обязанности руководителя спецслужбы с декабря 2006 года.

Затулин напомнил, что за время пребывания Огрызко на должности министра иностранных дел между Россией и Украиной продолжались бесконечные трения по всем вопросам двусторонних отношений: "начиная от маяков, используемых сегодня Черноморским флотом в Крыму и Севастополе, и кончая вопросами цен на газ и газовый транзит".

"Господин Огрызко запомнился тем, что в период газового конфликта всячески раздувал пламя пожара во взаимоотношениях между Украиной и Россией. Он был одним из тех, кто изо всех сил ассистировал президенту Ющенко в дни августовского кризиса 2008 года на Кавказе, и министерство иностранных дел не уставало выпускать одно за другим антироссийские заявления", - указал депутат.

По его словам, дипломатия Огрызко прикрывала факт присутствия украинских инструкторов на грузинской стороне во время войны в августе 2008 года.

Затулин также упомянул о скандальном высказывании Огрызко в адрес посла РФ на Украине Виктора Черномырдина о том, что тот может быть объявлен persona non grata за недружественные комментарии в адрес украинского руководства. Тогда в украинском парламенте также звучали призывы отправить министра в отставку.

Уволить Огрызко требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

В начале февраля Международный суд ООН отказался удовлетворить претензии Украины на расширение ее исключительных экономических зон в Черном море на территориях, богатых углеводородами. Большая часть нефтегазового шельфа отошла к Румынии.

Отставку Огрызко поддержали фракции Компартии (27 депутатов) и Партии регионов (174 из 175 депутатов), а также 49 представителей фракции Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Перед голосованием лидер фракции БЮТ Иван Кириленко заявил, что фракция приняла решение не поддерживать отставку министра.

Фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (72 депутата) и фракция Блока Литвина (20 депутатов) не голосовали за увольнение Огрызко.

В Верховной Раде было зарегистрировано два отдельных проекта об отстранении Огрызко от должности министра иностранных дел от Партии регионов и Компартии. В обоих проектах основанием для отставки выдвигались, помимо проигрыша Румынии в споре за шельф вокруг острова Змеиный, ухудшение отношений с Российской Федерацией и сдача национальных интересов в угоду Западу.

Голосование по первому же проекту, который внес депутат из фракции Партии регионов Василий Киселев, привело к отставке главы украинского МИД.