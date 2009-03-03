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    Блок Литвина не голосовал по Огрызко, чтобы не обострять политборьбу

    Тема:

    Кризис власти (675)

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    Депутаты из Блока Литвина не голосовали за отставку главу МИД Огрызко, поскольку выполняли ранее достигнутые договоренности в коалиции и не хотели обострения борьбы между разными ветвями власти, сказал Зарубинский.

    МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты из Блока Литвина не голосовали во вторник за отставку министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, поскольку выполняли ранее достигнутые договоренности в коалиции и не хотели обострения борьбы между разными ветвями власти, сказал в кулуарах Верховной Рады депутат из Блока Литвина Олег Зарубинский.

    Во вторник парламент 250 голосами проголосовал за отставку Огрызко с должности министра иностранных дел Украины. Уволить Огрызко требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией. В начале февраля Международный суд ООН отказался удовлетворить претензии Украины на расширение ее исключительных экономических зон в Черном море на территориях, богатых углеводородами. Большая часть нефтегазового шельфа отошла к Румынии.

    Отставку Огрызко поддержали фракции Компартии (27 депутатов) и Партии регионов (174 из 175 депутатов), а также 49 из 156 представителей фракции Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Перед голосованием лидер фракции БЮТ Иван Кириленко заявил, что фракция приняла решение не поддерживать отставку министра. Фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (72 депутата) и фракция Блока Литвина (20 депутатов) не голосовали за увольнение Огрызко.

    "Причины, почему мы не голосовали, лежат на поверхности. Понятно, что сейчас есть все основания для обострения, нового витка противостояния, конфронтации и вражды между разными ветвями власти, прежде всего, между премьером (Тимошенко) и президентом (Ющенко)", - сказал Зарубинский.

    "Огрызко, все это понимают, является репрезентантом президента, он его подавал, Огрызко - человек из его среды, потому сейчас президент, очевидно, будет считать, что это демарш, что это попытка снова побороть президента", - пояснил депутат, добавив, что блок Литвина не заинтересован в том, чтобы расшатывать ситуацию, тем более в тот момент, когда "появились хоть маленькие ростки какой-то общей работы".

    "И второй момент - на заседании координационного совета коалиции было принято решение не поддерживать отставку Огрызко, поэтому мы выполняем все наши договоренности. Что касается других субъектов парламента, то, очевидно, их действия тяжелее прогнозировать", - отметил Зарубинский, имея ввиду неожиданное голосование значительной части депутатов Блока Юлии Тимошенко за отставку главы МИД.

    Зарубинский также высказал предположение, что БЮТ помог Партии регионов отправить Огрызко в отставку в обмен на помощь Партии регионов в принятии другого решения - об отмене местных в выборов в Тернопольской области.

    "Я называю это бартер", - сказал в заключение депутат.

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