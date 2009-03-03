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    Партия регионов: может быть рассмотрен вопрос об отставке Еханурова

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    Первый замлидера фракции оппозиционной Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что в парламенте может быть рассмотрен вопрос об отставке Юрия Еханурова с поста министра обороны.

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Первый заместитель лидера фракции оппозиционной Партии регионов, которая инициировала отставку главы МИД Владимира Огрызко, Александр Ефремов не исключает, что в парламенте может быть рассмотрен вопрос об отставке Юрия Еханурова с поста министра обороны Украины.

    Как передает украинское информагентство УНИАН, об этом депутат заявил в интервью журналистам во вторник.

    По его словам, такая постановка вопроса возможна после заслушивания в парламенте отчета временной следственной комиссии парламента по поводу передачи в аренду вертолетов.

    15 января парламент принял постановление «Об образовании временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования коррупционных действий должностных лиц, препятствующих возвращению 16 вертолетов Ми-8 МТ (МТВ) в состав Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, переданных в аренду частной компании ЗАО «Украинские вертолеты».

    Во вторник парламент 250 голосами проголосовал за отставку Огрызко с должности министра иностранных дел Украины. Уволить Огрызко требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

    В начале февраля Международный суд ООН отказался удовлетворить претензии Украины на расширение ее исключительных экономических зон в Черном море на территориях, богатых углеводородами. Большая часть нефтегазового шельфа отошла к Румынии.

    В Верховной Раде было зарегистрировано два отдельных проекта об отстранении Огрызко от должности министра иностранных дел от Партии регионов и Компартии. В обоих проектах основанием для отставки выдвигались, помимо проигрыш Румынии в споре за шельф вокруг острова Змеиный, ухудшение отношений с Российской Федерацией и сдача национальных интересов в угоду Западу.

    Голосование по первому же проекту, который внес депутат из фракции Партии регионов Василий Киселев, привело к отставке главы украинского МИД.

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