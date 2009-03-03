Кириленко: за отставкой Огрызко стоит Тимошенко

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Увольнение министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко стало возможным благодаря соответствующему решению премьер-министра Юлией Тимошенко, убежден бывший лидер фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав Кириленко.

Верховная Рада во вторник по инициативе Компартии и Партии регионов отправила в отставку главу МИД Огрызко. Исход голосования решили 49 депутатов из 156 членов фракции Блока Юлии Тимошенко, при том, что незадолго до голосования было заявлено, что БЮТ не поддержит отставку главы МИД.

"Если 49 депутатов из фракции БЮТ проголосовали за увольнение министра иностранных дел, то значит, было принципиальное и личное решение премьер-министра Украины", - сказал Кириленко журналистам во вторник, передает украинское агентство УНИАН.

По его словам, сегодня Тимошенко занимается формированием "ручного кабинета министров, который будет беспрепятственно выполнять любую волю премьера в этот предвыборный период (Тимошенко является одним из главных претендентов на пост президента, выборы которого состоятся менее чем через год)".

Огрызко считался министром близким к президенту Виктору Ющенко. правительство планирует сменить и других членов правительства, лояльных к главе государства.