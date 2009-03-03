Рада сократила в два раза зарплату высших должностных лиц

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Андрей Лубенский. Депутаты Верховной Рады большинством голосов проголосовали за постановление о мерах по упорядочению некоторых расходов, в соответствии с которым временно сокращается в два раза размер максимальных зарплат высших должностных лиц государства.

Такое решение принято в связи финансово-экономическим кризисом в стране. В частности, в два раза урезаны зарплаты президента, работников министерств, народных депутатов и других должностных лиц.

С соответствующим предложением ранее выступила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, заявившая, что будет добиваться сокращения зарплат высших должностных лиц в период кризиса в три раза.

Согласно налоговой декларации президента Виктора Ющенко за в 2007 году, которая была обнародована в прошлом году, его зарплата составила 482 тысячи гривен за год (62,6 тысяч долларов).

Зарплата украинских депутатов со всеми выплатами и надбавками составляет 17-18 тысяч гривен (2,2 - 2,3 тысячи долларов).