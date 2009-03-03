Тимошенко улучшит дисциплину платежей с помощью прокуратуры

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обещает привлечь Генеральную прокуратуру, Главное контрольно-ревизионное управление и Государственную налоговую администрацию к решению вопроса расчетов за газ коммунальными предприятиями.

"Если расчетов не будет, притом что население рассчитывается, мы направим налоговую, контрольно-ревизионное управление, обратимся в Генеральную прокуратуру, чтобы в конце концов, разобраться, что происходит с каждым конкретным плательщиком за природный газ. Я имею в виду теплокоммунэнерго и облгазы", - сказала Тимошенко во вторник в ходе совещания о состоянии расчетов за газ, передает украинское агентство УНИАН.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что может столкнуться с трудностями при расчетах за газ с "Газпромом" в связи с тем, что коммунальные предприятия не расплачиваются за потребленное топливо.

В случае несвоевременной оплаты "Нафтогазу" грозят штрафные санкции, кроме того, "Газпром" может потребовать предоплату за топливо. Украинский холдинг вовремя рассчитался за январь и обещает в срок расплатиться за февраль.

Тимошенко напомнила, что облгазы находятся в частных руках. По ее словам, если расчеты за газ не будут осуществляться вовремя, тогда будет ставиться вопрос о возвращении их в собственность государства.

"Мы будем через процедуру банкротства или через внесение соответствующего закона в Верховную Раду просто облгазы возвращать в государственную собственность", - заявила она.