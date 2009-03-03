Огрызко ожидал своей отставки

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Владимир Огрызко, которого во вторник утром парламент Украины уволил с должности главы МИД, заявляет, что для него не стало неожиданностью решение Верховной Рады о его отставке. Об этом он заявил во вторник журналистам после соответствующего голосования.

Во вторник парламент 250 голосами проголосовал за отставку Огрызко с должности министра иностранных дел Украины. Уволить Огрызко требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

"Это решение не стало для меня неожиданностью, равно как и для моих коллег", - цитирует Огрызко украинское информагентство УНИАН.

При этом он отметил, что с самого начала было понятно, что "неугодных" политиков будут убирать из состава правительства.

В начале февраля Международный суд ООН отказался удовлетворить претензии Украины на расширение ее исключительных экономических зон в Черном море на территориях, богатых углеводородами. Большая часть нефтегазового шельфа отошла к Румынии.

Отставку Огрызко поддержали фракции Компартии (27 депутатов) и Партии регионов (174 из 175 депутатов), а также 49 представителей фракции Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Перед голосованием лидер фракции БЮТ Иван Кириленко заявил, что фракция приняла решение не поддерживать отставку министра.

Фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (72 депутата) и фракция Блока Литвина (20 депутатов) не голосовали за увольнение Огрызко.

В Верховной Раде было зарегистрировано два отдельных проекта об отстранении Огрызко от должности министра иностранных дел от Партии регионов и Компартии. В обоих проектах основанием для отставки выдвигались, помимо проигрыш Румынии в споре за шельф вокруг острова Змеиный, ухудшение отношений с Российской Федерацией и сдача национальных интересов в угоду Западу.

Голосование по первому же проекту, который внес депутат из фракции Партии регионов Василий Киселев, привело к отставке главы украинского МИД.