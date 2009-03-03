МИД, несмотря на протесты, хотело открыть в Крыму консульство США

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Министерство иностранных дел Украины не отказывалось от намерения открыть в Симферополе дипломатическое представительство США, несмотря на ряд акций протеста организованных жителями города и обращения с призывом воздержаться от открытия представительства, которое принял парламент Крыма.

"Следует исходить из того, что США будет запрашивать согласие на открытие (консульского учреждения в Симферополе ) у государства Украина, а не у автономной республики Крым", - говорится в письме Владимира Огрызко, за отставку которого с поста министра иностранных дел Украины проголосовала во вторник Верховная Рада, постоянному представителю президента Украины в Крыму Леониду Жунько, которое распространила во вторник пресс-служба представительства.

В письме также говорится, что Совет министров Крыма должен будет продать, передать или сдать в аренду помещение под консульство.

"Мы все равно не допустим открытия этого поста. Более того, если надо будет - поднимем народ и снесем это пост", - заявил во вторник, комментируя письмо Огрызко на заседании президиума Верховного совета Крыма, депутат от Компартии Вячеслав Захаров.

Украина и США в декабре 2008 года подписали хартию о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе. Штат представительства будет состоять из одного или двух дипломатов. Спикер Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко позже в декабре потребовал согласовать открытие представительства с руководством автономной республики.

Ряд политических и общественных сил Крыма выступают категорически против открытия представительства США в Симферополе. В конце 2008 и начале 2009 года они провели в Симферополе несколько митингов и пикетов, протестуя против планов руководства США и Украины.

В феврале 2009 года Верховный совет Крыма обратился к президенту, премьер-министру и спикеру Верховной Рады Украины с призывом отказаться от планов открыть в Симферополе дипломатическое представительство США.

Противники размещения в Симферополе представительства США утверждают, что согласно конституции Крыма, автономная республика должна участвовать в решении всех внешнеполитических вопросов, которые непосредственно касаются Крыма.

В письме Огрызко утверждается, что вопросы внешнеполитической деятельности не входят в сферу компетенции Автономной республики Крым.