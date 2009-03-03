МИД Украины настаивает на правильности реакции на слова Черномырдина

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины поступило совершенно правильно, указав послу Российской Федерации в Украине Виктору Черномырдину на недопустимость ряда его высказываний, считает глава украинского МИД Владимир Огрызко.

Огрызко 17 февраля вызывал в МИД Украины посла России в Киеве и предупредил его, что он может быть объявлен persona non grata за недружественные комментарии в адрес украинского руководства. МИД РФ заявил, что считает недружественным шагом украинских властей предъявление МИД Украины послу Черномырдину и ряду других российских представителей претензий с угрозой объявления их persona non grata.

В ходе обсуждения во вторник выступления Огрызко в Верховной Раде депутат от партии регионов Анна Герман заявила, что, по ее мнению, украинская дипломатическое ведомство делает все для того, чтобы намеренно ухудшить отношения Украины с Россией. Депутат напомнила, что Черномырдин не раз выступал с резкими заявлениями, но ответный ход украинский МИД сделал именно тогда, когда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вела переговоры о получении кредита от России.

Огрызко опроверг какую-либо взаимосвязь заявления украинского МИД с этими переговорами и заявил, что украинские дипломаты неоднократно обращались к российской стороне по поводу поведения Черномырдина.

"Неоднократно мы обращали внимание российской стороны по своим дипломатическим каналам, не публично, на то, что такие заявления не могут иметь место", - заявил Огрызко, добавив, что результатов это не принесло.

"К сожалению это продолжалось месяцами. Какой-то связи между тем, что было сделано заявление и тем, что велись переговоры абсолютно нет", - сказал глава МИД Украины.

Огрызко отметил, что он считает заявление МИД Украины борьбой за национальные интересы страны и пообещал, что такая борьба будет продолжаться и дальше.