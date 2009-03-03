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Огрызко отправили в отставку
11:57
03.03.2009
(обновлено:
04:51 04.03.2011
)
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ГЛАВУ МИД УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ОГРЫЗКО ОТПРАВИЛИ В ОТСТАВКУ
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