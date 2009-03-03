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    Политика

    Огрызко отправили в отставку

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    ГЛАВУ МИД УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ОГРЫЗКО ОТПРАВИЛИ В ОТСТАВКУ

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