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    Огрызко морально удовлетворен орденом от Саакашвили

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    "Я имею немало орденов иностранных государств. Но этот орден я буду носить с большим моральным удовлетворением", - заявил министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не видит ничего аморального в получении ордена от президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил он во вторник, отвечая на вопросы депутатов после выступления в Верховной Раде.

    Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе на днях сообщил о награждении "Орденом чести" главы МИД Украины Владимира Огрызко, заявив при этом, что народ Грузии никогда не забудет ту активную поддержку и внимание, которые во время августовской войны Огрызко проявил в отношении Грузии.

    "Считаете ли Вы моральным зарабатывать ордена на жизнях и крови людей?" - спросил Огрызко депутат от оппозиционной Партии регионов Александр Ефремов.

    "Я имею немало орденов иностранных государств. Но этот орден я буду носить с большим моральным удовлетворением", - заявил в ответ Огрызко.

    В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть Цхинвали, погибли, по югоосетинским данным, более полутора тысяч человек и десять российских миротворцев. Россия в ответ ввела войска на территорию Южной Осетии и вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

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