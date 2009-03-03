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    Огрызко: решение по острову Змеиный полезно для Украины и Румынии

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    "Украина не утратила ни одного сантиметра своей государственной территории", - сказал глава МИД Огрызко, выступая перед депутатами Верховной Рады.

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Решение Международного суда в Гааге относительно острова Змеиный и прилегающих территорий полезно для Украины и для Румынии, считает глава МИД Украины Владимир Огрызко.

    В начале февраля международный суд ООН огласил решение по территориальному спору Украины с Румынией. Согласно решению, суд ООН считает невозможным расширение исключительной экономической зоны Украины в Черном море. Этап территория богата углеводородами, на которые имеют виды обе страны. Киев пытался добиться увеличения своей экономической зоны за счет находящегося в Черном море недалеко от Одессы острова Змеиный. Румыния же оспаривало это, называя Змеиный скалой. Суд, признав Змеиный островом, принадлежащим Украине, вместе с тем решил, что он не имеет никакого влияния на возможное расширение исключительной экономической зоны Украины. Таким образом, к Румынии отошли почти 80% всех спорных территорий на шельфе Черного моря, которые богаты углеводородами.

    "Украина не утратила ни одного сантиметра своей государственной территории", - сказал Огрызко, выступая во вторник с информацией перед депутатами Верховной Рады.

    "Решением суда раз и навсегда прекращены разговоры о принадлежности острова Змеиный", - подчеркнул министр, добавив, что Международный суд, признав Змеиный островом, "проигнорировал исторические претензии Румынии".

    "Таким образом, (решением суда) поставлена точка в многолетнем споре двух держав. Сегодня можно констатировать, что на западной границе у нас нет ни одного неурегулированного вопроса с нашими соседями", - сказал Огрызко.

    Украинская оппозиция в лице Партии регионов и Компартии считает провальной работу украинской дипломатии по защите национальных интересов в споре с Румынией. Обе фракции в Раде требуют отставки министра иностранных дел Огрызко. В парламенте уже зарегистрирован проект постановления о его увольнении.

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