КС считает незаконным увольнение Стельмаха без решения Ющенко

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Глава Национального банка Украины (НБУ) может быть уволен парламентом только по соответствующему представлению президента - такое решение Конституционного суда (КС) было обнародовано во вторник.

Таким образом, решение Верховной Рады об отставке главы НБУ Владимира Стельмаха, принятое 26 января, является незаконным.

Парламент Украины 26 января уволил главу НБУ по инициативе правительства, которое обвиняло Стельмаха в намеренной девальвации гривны, обесценивавшейся с конца сентября 2008 года на 50%. После того как президент Виктор Ющенко не согласился подать в Раду представление на увольнение руководителя Нацбанка, депутаты отменили решение о его назначении от декабря 2004 года. Ющенко не согласился с таким решением и опротестовал его в КС.