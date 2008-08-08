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    Тбилиси отрицает сообщения о вводе российских танков в Цхинвали

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    "Грузинские войска контролируют 70 процентов города и занимают все стратегические высоты вокруг города, - сказал журналистам депутат парламента Грузии Георгий Габашвили. - Это такая битва, в которой Грузия должна победить".

    ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Представители официального Тбилиси опровергли сообщения о вводе российских танков в Цхинвали, передает агентство "Новости Грузия".

    "Мы отрицаем ввод 150 танков на территорию Цхинвали. Грузинские войска контролируют 70 процентов города и занимают все стратегические высоты вокруг города, - сказал журналистам депутат парламента Грузии Георгий Габашвили. - Это такая битва, в которой Грузия должна победить".

    Грузинские войска ночью вошли на территорию непризнанной республики Южная Осетия и обстреляли Цхинвали. Значительная часть города разрушена. Власти Южной Осетии сообщают о массовых жертвах среди мирного населения. Десять российских миротворцев погибли, 30 ранены.

    Ранее грузинские власти заявляли о том, что российская военная техника перешла российско-грузинскую границу. Депутат Габашвили опроверг сообщения о вводе российских танков через некоторое время после официального заявления Минобороны России, о том, что колонна бронетехники направляется в помощь миротворцам в зоне грузино-югоосетиснкого конфликта.

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