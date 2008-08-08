Грузинские военные добивают раненых миротворцев - Минобороны РФ

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 авг - РИА Новости. Имеются данные, что грузинские военнослужащие добивают раненых российских миротворцев и местных жителей на захваченных постах, заявил РИА Новости помощник главкома Сухопутных войск полковник Игорь Конашенков.

"Несмотря на ожесточенный огонь со стороны грузинских войск, российские миротворцы продолжают держать оборону", - сообщил Конашенков.

По его словам, в районе Цхинвали ведутся упорные бои, грузинские танки прямой наводкой расстреливают посты российских миротворцев, а штурмовая авиация грузинских ВВС наносила ракетно-бомбовые удары по объектам российских миротворцев.

Конашенков сообщил также, что около десяти российских миротворцев погибли, 30 ранены.