Кабмин отвергает обвинения президента в бездействии

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер Украины Александр Турчинов, возглавляющий центральный штаб координации работ по ликвидации наводнения на западе страны, отвергает обвинения президента Виктора Ющенко в том, что правительство не обеспечивает прохождение гуманитарных грузов для пострадавших через таможенную границу с Украины.

Ливневые дожди 23-27 июля привели к подтоплению более 40 тысяч домов на Западной Украине, разрушению дорог, других инфраструктурных объектов. По данным Минздрава страны, пропали без вести или погибли 38 человек. Отдельные территории Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации. Власти выделили на ликвидацию последствий стихии около 1,26 миллиарда долларов. На призыв Украине о предоставлении помощи пострадавшим откликнулись многие страны мира, в том числе Россия, США, многие государства Евросоюза, Япония.

Президент Украины Виктор Ющенко в пятницу направил письмо в кабинет министров, в котором выразил обеспокоенность тем, что гуманитарная помощь уже не один день стоит на границе. Глава государства предупредил, что, если в течение пятницы ситуация не будет исправлена, он примет самые жесткие меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

"Президенту дали необъективную информацию, и без проверки она была передана в СМИ, и направлена телефонограмма, содержание которой оскорбляет деятельность кабинета министров, который круглосуточно работает над ликвидацией последствий стихии", - заявил Турчинов в пятницу на брифинге.