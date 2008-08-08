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    Колонна российской бронетехники вошла в Цхинвали

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    Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что через Рокский тоннель прошли более сотни единиц бронетехники - танков, самоходных установок, БТР.

    РОСТОВ-НА-ДОНУ/ВЛАДИКАВКАЗ, 8 авг - РИА Новости. Колонна российской бронетехники вошла в Цхинвали, сообщил РИА Новости источник в штабе Северокавказского военного округа.

    "Российская колонна из состава войск Северокавказского военного округа вошла на северную окраину столицы Южной Осетии", - сказал источник.

    Он не уточнил, сколько единиц бронетехники вошло в город.

    Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что через Рокский тоннель прошли более сотни единиц бронетехники - танков, самоходных установок, БТР.

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