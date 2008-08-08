МИД рекомендовал украинцам не ездить в Грузию через территорию РФ

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. МИД Украины рекомендовал украинским гражданам воздержаться от поездок в Грузию транзитом через российскую территорию в связи с обострением ситуации в Южной Осетии, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Грузия минувшей ночью начала боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта. Югоосетинские власти сообщают о том, что в атаке на Цхинвали задействованы самолеты, танки и пехота. Известно о 15 погибших мирных жителях. Тбилиси утверждает, что был вынужден отказаться от моратория на ведение огня в ответ на обстрелы грузинских сел югоосетинскими формированиями.

"В связи с закрытием Россией контрольно-пропускного пункта "Казбеги-Верхний Ларс" - единственного в настоящее время легитимного наземного КПП на границе между Грузией и Российской Федерацией - министерство иностранных дел Украины просит граждан Украины воздержаться от транзитных поездок, в том числе на личном автотранспорте, в Грузию через территорию Российской Федерации и Абхазии, Грузия, Южной Осетии, Грузия. Въезд иностранных граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии через пункты пропуска "Адлер", "Нижний Зарамаг" рассматривается грузинской стороной как незаконное пересечение государственной границы Грузии и уголовно преследуется", - говорится в сообщении.

МИД Украины рекомендует гражданам для посещения и отдыха в Грузии пользоваться широко разветвленной сетью воздушного сообщения между двумя странами. Для перевозки собственного автотранспорта рекомендуется использовать паромное морское сообщение между Украиной и Грузией по маршруту "Ильичевск-Поти".

МИД сообщает телефоны посольства Украины в Грузии (+99532311454, +99532311161), консульского агентства Украины в Батуми (+99522231600), генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону (+78632270549, +78632270551), которыми могут воспользоваться украинские граждане, попавшие в тяжелое положение на территории Абхазия или Южной Осетии.