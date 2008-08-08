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    Политика

    Киев призывает стороны грузино-осетинского конфликта к переговорам

    Тема:

    Украина и конфликт в Южной Осетии (144)

    (обновлено: )2
    МИД Украины выражает обеспокоенность обострением ситуации в Южной Осетии и призывает противоборствующие стороны немедленно сесть за стол переговоров.

    КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. МИД Украины выражает обеспокоенность обострением ситуации в Южной Осетии и призывает противоборствующие стороны немедленно сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении МИД страны, распространенном в пятницу.

    Грузинские войска ночью вторглись на территорию непризнанной Республики Южная Осетия и обстреляли, в том числе из установок залпового огня "Град", столицу республики Цхинвали. Значительная часть Цхинвали разрушена. Власти Южной Осетии сообщают о массовых жертвах среди мирного населения. Есть погибшие и среди миротворцев.

    "Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим обострением ситуации в Южной Осетии (Грузия). Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что эскалация военных действий в зоне конфликта приводит к потерям среди мирного населения и появлению беженцев. Украина решительно призывает все стороны... в зоне конфликта, принять исчерпывающие меры для немедленного прекращения огня... и решения проблемы за столом переговоров", - говорится в заявлении украинского МИД.

    Украина, "подтверждая свою позицию о необходимости обеспечения территориальной целостности и суверенитета Грузии", выразила готовность в рамках международных дипломатических усилий сделать свой вклад в мирное урегулирование ситуации в регионе, отмечается в документе.

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