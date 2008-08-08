Киев призывает стороны грузино-осетинского конфликта к переговорам

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. МИД Украины выражает обеспокоенность обострением ситуации в Южной Осетии и призывает противоборствующие стороны немедленно сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении МИД страны, распространенном в пятницу.

Грузинские войска ночью вторглись на территорию непризнанной Республики Южная Осетия и обстреляли, в том числе из установок залпового огня "Град", столицу республики Цхинвали. Значительная часть Цхинвали разрушена. Власти Южной Осетии сообщают о массовых жертвах среди мирного населения. Есть погибшие и среди миротворцев.

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим обострением ситуации в Южной Осетии (Грузия). Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что эскалация военных действий в зоне конфликта приводит к потерям среди мирного населения и появлению беженцев. Украина решительно призывает все стороны... в зоне конфликта, принять исчерпывающие меры для немедленного прекращения огня... и решения проблемы за столом переговоров", - говорится в заявлении украинского МИД.

Украина, "подтверждая свою позицию о необходимости обеспечения территориальной целостности и суверенитета Грузии", выразила готовность в рамках международных дипломатических усилий сделать свой вклад в мирное урегулирование ситуации в регионе, отмечается в документе.