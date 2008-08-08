Грузия обещает "амнистию" руководству Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе пообещал объявить уголовно-правовую амнистию для представителей властей непризнанной республики Южная Осетия и выделить более 35 миллионов долларов на восстановление республики, где минувшей ночью грузинские формирования развернули боевые действия.

"Правительство Грузии выделит 50 миллионов лари (более 35 миллионов долларов) на оказание гуманитарной помощи Южной Осетии", - цитирует агентство "Новости-Грузия" слова премьера на чрезвычайном брифинге утром в пятницу.

Грузия минувшей ночью начала боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта. Югоосетинские власти сообщают о том, что в атаке на Цхинвали задействованы самолеты, танки и пехота. Известно о более 15 погибших мирных жителях. Значительная часть Цхинвали разрушена.

"Мирное население в зоне конфликта никогда больше не будет подвергаться опасности", - заявил премьер.

"Грузия будет проводить все действия, которые необходимы для реабилитации инфраструктуры и предотвращения гуманитарной проблемы в регионе", - обещает глава правительства.

Гургенидзе повторил предложение предоставить Южной Осетии статус неограниченной автономии в составе Грузии.

Премьер утверждал, что грузинская сторона была вынуждена действовать решительно и начать действия по восстановлению конституционного порядка в зоне конфликта. "Мы были вынуждены сделать это для установления мира", - сказал он.

"Эти действия будут продолжаться до тех пор, пока в регионе не будет установлен окончательный мир и порядок", - сказал Гургенидзе.