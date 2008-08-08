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    Грузия не остановится, пока "не установит мир" в Южной Осетии

    Тема:

    Украина и конфликт в Южной Осетии (144)

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    "Цель грузинских действий в зоне конфликта - установление мира в регионе. И мы не остановимся пока не достигнем цели", - добавил Гургенидзе.

    ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе призвал население Грузии сохранять спокойствие в связи с последними событиями в районе Цхинвали, передает агентство "Новости-Грузия".

    "Сегодня в стране обычный рабочий день. Мы работаем как обычно. В этой ситуации самое главное сохранять спокойствие", - заявил Гургенидзе.

    "Цель грузинских действий в зоне конфликта - установление мира в регионе. И мы не остановимся пока не достигнем цели", - добавил Гургенидзе.

    Премьер от имени Грузии вновь выразил готовность к проведению переговоров и повторил высказанное накануне предложение президента Михаила Саакашвили о предоставлении широкой автономии Южной Осетии.

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