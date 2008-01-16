Верховная Рада повторно попытается лишить льгот депутатов

Партия регионов зарегистрировала в парламенте законопроект об отмене депутатских льгот, сообщает во вторник вечером пресс-служба партии.

Осенью 2007 года, до парламентских выборов, когда при власти была Партия регионов с левыми политсилами, а правительство возглавлял Виктор Янукович, депутаты украинского парламента уже принимали законопроект об отмене депутатских льгот. Однако тогда «оранжевые» политсилы, будучи в оппозиции, заявляли, что такое решение парламента является незаконным, поскольку Рада была распущена президентом. Сами же «оранжевые» в своих предвыборных кампаниях заявляли, что придут к власти и отменят льготы депутатов. Президент Виктор Ющенко так и не подписал принятый Радой законопроект.

«В связи с тем, что президент тогда не подписал принятый коалицией закон, Партия регионов сегодня снова вернулась к тому, чтобы возобновить голосование в Верховной Раде и окончательно упразднить все депутатские льготы», - говорится в сообщении партии.

При этом один из лидеров «оранжевой» фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Вячеслав Кириленко во вторник также заявил, что его фракция внесла в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отмену депутатской неприкосновенности и льгот. Он отметил, что речь идет об отмене высоких зарплат депутатам, бесплатного жилья и проезда.