наверх
12.05.201815:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Киеве переселенцы на митинге требовали выделить деньги на жилье

    (обновлено: )11331
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы Доступное жилье
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Кошка Пудж – звезда InstagramЗвезда Instagram стала "лицом" пончиков13:10 12.05.2018
    Женщина просит милостыню в центре КиеваРеальные символы Украины и Киева сегодня17:49 11.05.2018
    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудьюФильмы можно не смотреть: наряды звезд "взорвали" Каннский кинофестиваль14:09 11.05.2018
    В соцсетях "продвинули" Украину с помощью нового бренда. Лучшие фотожабы13:08 11.05.2018
    Анастасия Квитко"Русская Кардашьян" вдохновила фанов минимальным бикини11:58 11.05.2018
    Во Львове неизвестные в масках сожгли лагерь ромовГонения на цыган в Украине. Во Львове люди в масках сожгли табор11:33 11.05.2018
    Одесский певец Melovin прошел финал ЕвровиденияОгненный номер Melovin подарил Украине финал Евровидения10:54 11.05.2018
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полициейСтолкновения под домом Левочкина: файеры, газ и избитый журналист17:40 10.05.2018
    Вход на канал Интер очищают от осады НацкорпусаПобунтовали и ушли. Уборка "Интера" после осады националистов17:12 10.05.2018
    Все фотоленты
    В Киеве на митинге переселенцы требовали реализации программы "Доступное жилье"

    В Киеве 12 мая состоялась акция протеста, в которой приняли участие переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Участники митинга у памятника Тарасу Шевченко требовали от чиновников Министерства регионального развития Украины запустить программу "Доступное жилье", которая позволит переселенцам и участникам АТО приобрести собственные квартиры за половину стоимости.

    Две семьи переселенцев из Донбасса, поселившихся в Кропивницком
    uc.kr.ua
    Переселенцы в Кропивницком: пожили чуть-чуть и хватит

    Программа "Доступное жилье" предполагает, что вторую часть денег на приобретение жилья переселенцами компенсирует государственный бюджет. Однако, по словам главы общественной организации "Мій дім.ua" Юлии Дрюк-Ильяшенко, Минрегионбуд выделенные средства не перечисляет на счета Фонда молодежного строительства, который и должен реализовать программу.

    Ранее Международная организация миграции ООН провела опрос, по итогам которого выяснилось, что 70% респондентов-переселенцев возвращаются в свои дома в Донбассе, там как им не надо там платить за аренду жилья.

    Кроме того, Министерство социальной политики Украины намерено внести изменения в порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг переселенцам из Донбасса.

    Читайте также: Украина "кинула" переселенцев и жителей Донбасса

    Ссылки по теме:
    Теги: