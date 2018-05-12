В Киеве переселенцы на митинге требовали выделить деньги на жилье

В Киеве 12 мая состоялась акция протеста, в которой приняли участие переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Участники митинга у памятника Тарасу Шевченко требовали от чиновников Министерства регионального развития Украины запустить программу "Доступное жилье", которая позволит переселенцам и участникам АТО приобрести собственные квартиры за половину стоимости.

Программа "Доступное жилье" предполагает, что вторую часть денег на приобретение жилья переселенцами компенсирует государственный бюджет. Однако, по словам главы общественной организации "Мій дім.ua" Юлии Дрюк-Ильяшенко, Минрегионбуд выделенные средства не перечисляет на счета Фонда молодежного строительства, который и должен реализовать программу.

Ранее Международная организация миграции ООН провела опрос, по итогам которого выяснилось, что 70% респондентов-переселенцев возвращаются в свои дома в Донбассе, там как им не надо там платить за аренду жилья.

Кроме того, Министерство социальной политики Украины намерено внести изменения в порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг переселенцам из Донбасса.

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