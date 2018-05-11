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    Реальные символы Украины и Киева сегодня

    (обновлено: )55970
    Женщина просит милостыню в центре Киева
    Центр Киева заполонили бездомные
    Молодая женщина с ребенком проходит мимо женщины, которая просит милостыню на центральной улице Киева
    Женщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве
    Мусор в центре Киева
    Мусорные баки около Гостиного Двора на Подоле в Киеве
    Бездомная женщина спит на скамейке на Подоле в Киеве
    Бездомная женщина спит на скамейке на Подоле в Киеве
    Мусор на тротуаре напротив Житнего рынка в Киеве
    Центр Киева заполонили бездомные
    Центр Киева заполонили бездомные
    Мусорные баки на Подоле в Киеве
    Мужчина сидит на скамейке в центре Киева
    Бездомный спит в центре Киева
    Мужчина просит милостыню в центре Киева
    Мусорные баки на Подоле в Киеве
    Мусор в центре Киева
    Женщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве
    Женщина просит милостыню в центре Киева
    Женщина просит милостыню в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Центр Киева заполонили бездомные
    Центр Киева заполонили бездомные
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Молодая женщина с ребенком проходит мимо женщины, которая просит милостыню на центральной улице Киева
    Молодая женщина с ребенком проходит мимо женщины, которая просит милостыню на центральной улице Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве
    Женщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусорные баки около Гостиного Двора на Подоле в Киеве
    Мусорные баки на Подоле в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомная женщина спит на скамейке на Подоле в Киеве
    Бездомная женщина спит на скамейке на Подоле в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомная женщина спит на скамейке на Подоле в Киеве
    Бездомная женщина спит на скамейке на Подоле в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котекно
    Мусор на тротуаре напротив Житнего рынка в Киеве
    Мусор на тротуаре напротив Житнего рынка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Центр Киева заполонили бездомные
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Центр Киева заполонили бездомные
    Центр Киева заполонили бездомные
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусорные баки на Подоле в Киеве
    Мусорные баки на Подоле в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мужчина сидит на скамейке в центре Киева
    Мужчина сидит на скамейке в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомный спит в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мужчина просит милостыню в центре Киева
    Мужчина просит милостыню в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусорные баки на Подоле в Киеве
    Мусорные баки на Подоле в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве
    Женщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Все фотоленты
    Женщина просит милостыню в центре Киева

    Власть ежедневно заявляет об очередных победах в тех или иных сферах, но стоит пройтись по улицам Киева, даже не на окраинах столицы, а в самом центре, как реальность говорит об обратном.

    соцсети
    В соцсетях "продвинули" Украину с помощью нового бренда. Лучшие фотожабы

    Центр города стал обителью бездомных. Они практически везде: в подземных переходах, у метро, возле супермаркетов, в парках. Не имея средств к существованию, число таких людей растет.

    Смотрите также: Киевлян напугал мужчина в трусах и с монтировкой, бегавший по центру столицы

    Кроме того, в Киеве существует проблема со своевременным вывозом мусора. Возле заполненных баков скапливаются пакеты с отходами.

    Как выглядят улицы столицы в мае — в фоторепортаже РИА Новости Украина.

    Накануне Кабинет министров одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now, который будет использоваться для продвижения страны в мире. Он представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.

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