Реальные символы Украины и Киева сегодня

Власть ежедневно заявляет об очередных победах в тех или иных сферах, но стоит пройтись по улицам Киева, даже не на окраинах столицы, а в самом центре, как реальность говорит об обратном.

Центр города стал обителью бездомных. Они практически везде: в подземных переходах, у метро, возле супермаркетов, в парках. Не имея средств к существованию, число таких людей растет.

Смотрите также: Киевлян напугал мужчина в трусах и с монтировкой, бегавший по центру столицы

Кроме того, в Киеве существует проблема со своевременным вывозом мусора. Возле заполненных баков скапливаются пакеты с отходами.

Как выглядят улицы столицы в мае — в фоторепортаже РИА Новости Украина.

Накануне Кабинет министров одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now, который будет использоваться для продвижения страны в мире. Он представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.