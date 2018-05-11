В соцсетях "продвинули" Украину с помощью нового бренда. Лучшие фотожабы

В соцсетях попытались продвинуть страну используя утвержденный Кабинетом министром бренд Украины. Что из этого вышло, смотрите в фоторепортаже.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании в четверг одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now, который будет использоваться для продвижения страны в мире, сообщила пресс-служба правительства.

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По данным пресс-службы, логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов.

Логотип бренда представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.