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    Фотоленты

    Американка повергла в изумление мир моды своей необычной особенностью

    (обновлено: )45310
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl
    Модель Тейлор Махл
    instagram.com/taylormuhl

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    Американка Тейлор Махл всю жизнь стеснялась своего огромного родимого пятна на животе. Не смотря на эту особенность, девушка стала очень популярной моделью, сообщает The Mirror.

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    По данным издания, с рождения правая часть живота Махл была значительно темнее левой. Кроме того, девушка страдала из-за проблем с иммунитетом.

    Из-за этой свой особенности она всегда носила одежду, прикрывающую живот. Однажды даже намеревалась удалить пятно при помощи лазера, однако не выдержала боли.

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