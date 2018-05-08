Взрывоопасно сексуальна. Модель из России радует откровенными фото

28-летняя модель Ольга Катышева родилась в Екатеринбурге. В детстве девушка занималась гимнастикой.

Жизнь Ольги изменил инстаграм, где девушка зарегистрирована под ником Ольга Шоколад. У красотки более 1 миллиона подписчиков.

Благодаря хорошей растяжке девушка в миг стала популярной.

Ольга признавалась своим подписчикам, что когда бросила гимнастику, то сильно поправилась. Но потом кардинально изменила подход к питанию.

Сейчас девушка весит 49 килограмм и чувствует себя замечательно, тренируясь несколько раз в неделю и следя за своим режимом питания.

В 2013 году по версии журнала MAXIM Оля вошла в сотню самых красивых девушек.

Ранее сообщалось, что всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм разместила смелые фотографии на своей странице в Instagram. Их особенностью является то, что фотографии были сделаны фотографами, и их не обрабатывали в фотошопе.

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