Грянул майский гром. Первая весенняя гроза в Киеве

В понедельник вечером, 7 мая, в Киеве прошла сильная гроза с молнией, громом и затяжным ливнем. Киевляне, если верить сообщениям в соцсетях, в большинстве своем обрадовались первой весенней грозе, активно публикую красочные фото.

Смотрите также: Жители Черкасс в шоке от града, обрушившегося на город

В то же время, как сообщат ТСН, гроза существенно осложнила украшение монумента родины-матери в Киеве. Альпенисты были вынуждены отложить установку венка весом около 100 кг.

Смотрите также: Первая весенняя гроза испугала москвичей