наверх
08.05.201807:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Грянул майский гром. Первая весенняя гроза в Киеве

    (обновлено: )9820
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    facebook groups bereznyaki
    Первая гроза в Киеве
    Первая гроза в Киеве
    facebook M.Danevich
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Скриншот
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    instagram.com
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    instagram.com
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Наталия Пустовит
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Facebook Троещина
    Первая весенняя гроза в Киеве
    Первая весенняя гроза в Киеве
    facebook groups bereznyaki

    Рекомендуем

    Девушка с голубыми волосами из Украины завоевывает сердца и души поклонников18:00 07.05.2018
    Автобус с украинцами попал в ДТП в РумынииВ Румынии авто влетело в автобус с украинцами: кадры очевидцев16:49 07.05.2018
    Цветение сирени в Киевском ботсадуСиреневый бум: Киев утонул в красоте13:39 07.05.2018
    Инаугурация президента России В. ПутинаЛучшие кадры с инаугурации Владимира Путина в Москве12:54 07.05.2018
    Извержение вулкана Килауеа на Гаваях /На Гавайях извергается вулкан: фонтаны лавы поднялись на 70 метров10:55 07.05.2018
    Американская модель Ellie Di VirgilioИдеальная американка с запахом Средиземного моря06:22 07.05.2018
    Открытие международного конкурса песни Евровидение-2018Старт Евровидения. Улыбки, наряды и эпатаж участников на открытии22:58 06.05.2018
    Кубок Украины по бодибилдингу, фитнесу и атлетизма UBPF 2018Богатыри и соблазнительные красавицы. Кубок по бодибилдингу в Киеве21:10 06.05.2018
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертамиШоколад, клубника, единорог. Подросток покоряет сеть волшебными десертами19:34 06.05.2018
    Все фотоленты
    Первая весенняя гроза в Киеве

    В понедельник вечером, 7 мая, в Киеве прошла сильная гроза с молнией, громом и затяжным ливнем. Киевляне, если верить сообщениям в соцсетях, в большинстве своем обрадовались первой весенней грозе, активно публикую красочные фото.

    Смотрите также: Жители Черкасс в шоке от града, обрушившегося на город 

    В то же время, как сообщат ТСН, гроза существенно осложнила украшение монумента родины-матери в Киеве. Альпенисты были вынуждены отложить установку венка весом около 100 кг. 

    Смотрите также: Первая весенняя гроза испугала москвичей

    Ссылки по теме:
    Теги: