Новое веяние в моде: бесстыдницы заменили белье блестками

После проведения популярного фестиваля Coachella весной 2018 года в мире стал популярным новый модный тренд — украшение интимных частей тела блестками.

Девушки, которые не страдают стеснительностью, с помощью глиттеров наносят на тело изображения ананасов, персиков, клубники. При этом модницы отказывают от белья, после чего публикуют свои экстравагантные фото в Instagram.

Ранее 21-летняя американская модель Белла Хадид разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она топлес загорает у бассейна.

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