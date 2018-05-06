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    Фотоленты

    Новое веяние в моде: бесстыдницы заменили белье блестками

    (обновлено: )69213
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter
    instagram.com/gogetglitter

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    После проведения популярного фестиваля Coachella весной 2018 года в мире стал популярным новый модный тренд — украшение интимных частей тела блестками.

    Девушки, которые не страдают стеснительностью, с помощью глиттеров наносят на тело изображения ананасов, персиков, клубники. При этом модницы отказывают от белья, после чего публикуют свои экстравагантные фото в Instagram.

    Ранее 21-летняя американская модель Белла Хадид разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она топлес загорает у бассейна.

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