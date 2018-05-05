Проснуться в дыму. Как жители Подольского района Киева начали день

Причиной возникновения густого смога с едким запахом гари в Подольском районе Киева стало возгорание мусора на территории агрокомбината на улице маршала Гречко на Виноградаре.

Как сообщало РИА Новости Украина, рано утром в субботу, 5 мая, несколько жилых массивов в Подольском районе Киева (Виноградарь, Ветряные Горы, Куреневка, Мостицкий, Минский и другие) оказались в плену густого смога, сопровождавшегося едким запахом гари. По данным местных жителей, на территории бывших фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица" произошел пожар, сообщения о котором начали поступать еще накануне вечером, 4 мая.

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По данным ГУ ГСЧС Киева, пожар был ликвидирован в 10.58, однако неприятный запах гари и смог рассеялись не сразу и еще какое-то время напоминали горожанам о неприятном начале рабочей субботы. Некоторые пользователи соцсетей жаловались на головные боли и неприятный привкус во рту.

Примечательно, что, отчитавшись о ликвидации возгорания, спасатели так и не назвали причинах его возникновения.

В субботу в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар на территории открытой автостоянки, в результате которого полностью сгорели более 50 автомобилей.