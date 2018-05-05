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    Фотоленты

    Проснуться в дыму. Как жители Подольского района Киева начали день

    Тема:

    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве (27)

    (обновлено: )60
    Смог и дым на Мостицким массивом в Киеве
    Смог над Виноградарем и Ветряными горами в Подольском районе Киева
    Густой смог над Мостицким массивом в Киеве
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Пожар в садах на Виноградаре
    Виноградарь в дыму
    Густой смог на Виноградаре
    Густой смог на Виноградаре
    Виноградарь в дыму
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    Смог и дым на Мостицким массивом в Киеве
    Смог и дым на Мостицким массивом в Киеве
    РИА Новости Украина
    Смог над Виноградарем и Ветряными горами в Подольском районе Киева
    Смог над Виноградарем и Ветряными горами в Подольском районе Киева
    РИА Новости Украина
    Густой смог над Мостицким массивом в Киеве
    Густой смог над Мостицким массивом в Киеве
    РИА Новости Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    РИА Новости Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    РИА Новости Украина
    Пожар в садах на Виноградаре
    Пожар в садах на Виноградаре
    РИА Новости Украина
    Виноградарь в дыму
    Виноградарь в дыму
    Kolomiiets Dmytro
    Густой смог на Виноградаре
    Густой смог на Виноградаре
    Facebook Анна Горбань
    Густой смог на Виноградаре
    Густой смог на Виноградаре
    Facebook Анна Горбань
    Виноградарь в дыму
    Виноградарь в дыму
    Kolomiiets Dmytro
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Facebook Наталья Цирук
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Aleksey Goncharuk
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Смог над Виноградарем в Киеве утром 5 мая
    Kolomiiets Dmytro
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    ГУ ГСЧС Украины в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    ГУ ГСЧС Украины в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    Ликвидация пожара на Виноградаре в Киеве
    ГУ ГСЧС Украины в Киеве

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    Смог и дым на Мостицким массивом в Киеве

    Причиной возникновения густого смога с едким запахом гари в Подольском районе Киева стало возгорание мусора на территории агрокомбината на улице маршала Гречко на Виноградаре. 

    Пожар в садах на Виноградаре в Киеве
    Громадська Варта Виноградар
    На Виноградаре в Киеве загорелись знаменитые фруктовые сады

    Как сообщало РИА Новости Украина, рано утром в субботу, 5 мая, несколько жилых массивов в Подольском районе Киева (Виноградарь, Ветряные Горы, Куреневка, Мостицкий, Минский и другие) оказались в плену густого смога, сопровождавшегося едким запахом гари. По данным местных жителей, на территории бывших фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица" произошел пожар, сообщения о котором начали поступать еще накануне вечером, 4 мая.  

    Читайте также: Подольский район Киева затянуло густым смогом и едким дымом

    По данным ГУ ГСЧС Киева, пожар был ликвидирован в 10.58, однако неприятный запах гари и смог рассеялись не сразу и еще какое-то время напоминали горожанам о неприятном начале рабочей субботы. Некоторые пользователи соцсетей жаловались на головные боли и неприятный привкус во рту. 

    Примечательно, что, отчитавшись о ликвидации возгорания, спасатели так и не назвали причинах его возникновения.

    В субботу в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар на территории открытой автостоянки, в результате которого полностью сгорели более 50 автомобилей. 

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