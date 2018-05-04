День рождения Насти Каменских: лучшие фото певицы

В пятницу, 4 мая, звезда украинской эстрады Настя Каменских отмечает свой 31-й день рождения. Популярная певица недавно начала сольную карьеру под брендом NK, прославившись ранее дуэтом с Потапом.

Бывший коллега и продюсер одним из первых поздравил Настю с датой.

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"Семь миллиардов людей, но только единицы дарят Счастье, среди которых ты, Крошка, Настя, твоя душа, озаренная добром твоих поступков и пусть шипят завистливо певицы-проститутки, ты не такая, мы все это Настя, прекрасно понимаем, ты рождена была сказать что "Я другая". Так засияй международно на олимпах славы и пусть завистницы твои хлебнут горячей лавы, среди тысяч шоу звезд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет — Настя Каменских Happy Birthday Queen K! ", — написал Потап.

Каменских на своей странице в Instagram поблагодарила за поздравления: "Любимые спасибо всем!!!спасибо за каждое смс, каждый пост и каждый стих! мне очень приятно".

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