"У меня бомба". Под Черниговом мужчина угрожал взорвать автобус

В пригороде Чернигова полиция задержала мужчину, который заявил, что у него бомба и он взорвет междугородний автобус сообщением Новгород Северский – Чернигов – Киев. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области на своей странице в Facebook.

Установлено, что в Сосницком районе в автобус зашел мужчина с рюкзаком, а когда автобус выехал за черту Чернигова, он заявил, что у него в рюкзаке бомба.

По его приказу водитель остановил автобус и выпустил всех пассажиров. Люди выбежали из салона и немедленно позвонили в полицию.

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Прибывшие наряды патрульной полиции окружили автобус и эвакуировали пассажиров. В салоне остался водитель и мужчина, который все время что-то громко выкрикивал.

Полицейским удалось вытащить "террориста" из салона, взрывотехники осмотрели содержимое рюкзака злоумышленника, но ни взрывчатки, ни взрывных веществ в нем не обнаружили.

В настоящее время "террорист" задержан. Полиция будет проводить проверку относительно его адекватности и вменяемости.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины ("Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.