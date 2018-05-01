Алые знамена и девушки с барабанами. Как прошло 1 мая в Киеве

В Киеве во вторник, 1 мая, состоялся марш в честь Дня труда, сообщает "РБК-Украина".

Собравшись возле станции метро "Хрещатик", колонна двинулась в направлении Европейской площади. Мероприятие завершилось у здания Украинского дома.

Активисты среди прочего презентовали "план борьбы за простых людей".

Сообщается, что на марш вышли около тысячи людей. Участники мероприятия держали флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов, СДП, государственные флаги. На марше заметили представителей от Рабочей партии, Партии зеленых, военных пенсионеров.

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