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    Фотоленты

    Алые знамена и девушки с барабанами. Как прошло 1 мая в Киеве

    (обновлено: )91771
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН
    1 мая в Киеве
    1 мая в Киеве
    УНИАН

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    1 мая в Киеве

    В Киеве во вторник, 1 мая,  состоялся марш в честь Дня труда, сообщает "РБК-Украина".

    Собравшись возле станции метро "Хрещатик", колонна двинулась в направлении Европейской площади. Мероприятие завершилось у здания Украинского дома.

    Активисты среди прочего презентовали "план борьбы за простых людей".

    Сообщается, что на марш вышли около тысячи людей. Участники мероприятия держали флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов, СДП, государственные флаги. На марше заметили представителей от Рабочей партии, Партии зеленых, военных пенсионеров.

    Смотрите также: "Не хотим телевизор". В Москве прошел митинг в поддержку Telegram

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