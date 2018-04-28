Российская фитнес-модель возбуждает мир

Известная российская фитнес-модель Екатерина Шохина, не только красавица и спортсменка, но еще и многодетная мама. Екатерина родилась 20 июля 1987 года в Москве.

Екатерина — победительница чемпионата мира и абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини! Спортсменка с мужем воспитывают четверх детей.

Ранее сообщалось, что американская модель Шелби Бэй из штата Мичиган совершенствует свое искусство красиво позировать в купальниках.

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