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    Фотоленты

    Российская фитнес-модель возбуждает мир

    (обновлено: )55344
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok
    Екатерина Шохина
    Екатерина Шохина
    katrin_shok

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    Екатерина Шохина

    Известная российская фитнес-модель Екатерина Шохина, не только красавица и спортсменка, но еще и многодетная мама. Екатерина родилась 20 июля 1987 года в Москве.

    Екатерина —  победительница чемпионата мира и абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини! Спортсменка с мужем воспитывают четверх детей.

    Ранее сообщалось, что американская модель Шелби Бэй из штата Мичиган совершенствует свое искусство красиво позировать в купальниках.

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