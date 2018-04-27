Погранслужба Украины масштабно отметила 100-летие в центре Киева

В центре Киеве прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 100-летия Пограничной службы Украины. По Софиевской площади промаршировали несколько парадных каре пограничников. Перед военнослужащими выступил президент Петр Порошенко.

"Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", — заявил президент.

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Ранее день пограничника отмечался в Украине 28 мая. По словам главы государства, этот праздник должен стать созвучным реальным событиям именно в Украине.

Как сообщали киевляне в соцсетях, масштабные торжества пограничников привели к огромным пробкам на центральных улицах столицы.