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    Фотоленты

    Погранслужба Украины масштабно отметила 100-летие в центре Киева

    (обновлено: )87
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины

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    В центре Киеве прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 100-летия Пограничной службы Украины. По Софиевской площади промаршировали несколько парадных каре пограничников. Перед военнослужащими выступил президент Петр Порошенко. 

    "Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", — заявил президент.

    Смотрите также: Цветущая красота. Фестиваль тюльпанов в Киеве восхищает композициями

    Ранее день пограничника отмечался в Украине 28 мая. По словам главы государства, этот праздник должен стать созвучным реальным событиям именно в Украине.

    Как сообщали киевляне в соцсетях, масштабные торжества пограничников привели к огромным пробкам на центральных улицах столицы.

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