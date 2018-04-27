Цветущая красота. Фестиваль тюльпанов в Киеве восхищает композициями

В Киеве открылся фестиваль тюльпанов "Вокруг света". Об этом сообщают в пресс-службе на сайте Киевской городской госадминистрации.

27 апреля в 12:00 в Печерском ландшафтном парке (Лаврская, 33) состолось торжественное открытие фестиваля тюльпанов, который продлится до 27 мая. На выставке высажено 250 тыс тюльпанов. Использовано примерно 15 разновидностей как по цветовой гамме, так и по высоте цветка. Общая площадь композиций — более 2 тыс кв.м.

Кроме цветочного фестиваля, на площадке традиционно в выходные будут проводиться мастер-классы и развлекательная программа для детей.

Цветочный фестиваль будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 27 мая 2018 года.

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