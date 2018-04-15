Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве - как это было

В воскресенье, 15 апреля, группа руферов рискнула подняться на Арку Дружбы народов в центре Киева. Ради встречи рассвета на высоте 35 метров компания из 20 человек в течение двух часов осуществляла рискованный подъем.

Позднее экстремалы опубликовали фото и видео-отчет своей акции. "Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", — рассказал один из них в комментарии "Информатору" один из участников акции.

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