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    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве - как это было

    (обновлено: )47
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве
    Фото kiev.informator.ua

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    Восхождение экстремалов на Арку Дружбы народов в Киеве

    В воскресенье, 15 апреля, группа руферов рискнула подняться на Арку Дружбы народов в центре Киева. Ради встречи рассвета на высоте 35 метров компания из 20 человек в течение двух часов осуществляла рискованный подъем.

    Позднее экстремалы опубликовали фото и видео-отчет своей акции. "Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", — рассказал один из них в комментарии "Информатору" один из участников акции.

    Смотрите также: Последствия гранатометного обстрела в центре Киева

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