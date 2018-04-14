наверх
14.04.201823:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фото без фотоаппарата. Как выглядит голая йога снизу

    (обновлено: )383
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick
    Голая йога
    Голая йога
    instagram.com/robandnick/

    Рекомендуем

    Фотошоп от блогера Peeje TВ постели с Рианной и в пасти акулы. Блогер показал "личную жизнь"17:25 14.04.2018
    Грустный пес"Самый грустный пес в мире" покорил интернет13:54 14.04.2018
    Побелка деревьев в КиевеЗапрет? Ну и что! В Киеве продолжают белить деревья16:59 13.04.2018
    29-летняя американка Нина Даниэль - самая сексуальная девушка 2018 года по версии PlayboyОпубликованы лучшие фото самой сексуальной девушки 2018 года16:46 13.04.2018
    Традиционный флешмоб На велосипеде на работуЯркие и веселые. В Киеве прошел флешмоб "На велосипеде на работу"13:31 13.04.2018
    На пляже в Одессе горит ресторан, огонь распространяется на лодочную станциюМасштабный пожар на одесском пляже: пылают ресторан и лодочная станция12:55 13.04.2018
    Если бы они существовали... Художник создает невероятных животных11:56 13.04.2018
    Кристина МендонсаЕе красота не помещается в купальник: фото горячей модели на пляже11:14 13.04.2018
    Последствия обстрела здания КиевгорстрояПоследствия гранатометного обстрела в центре Киева06:46 13.04.2018
    Все фотоленты
    Голая йога

    Британские фотографы и супруги Роб и Ник Картер недавно выпустили книгу с фотограммами — крупноформатными портретами, на которых запечатлены тела во время занятий йогой снизу.

    Эти изображения были сделаны без помощи фотоаппарата или компьютерных технологий.

    Девушка выполняла асаны йоги на фотобумаге вместо коврика, а фотографы направляли на нее свет таким образом, чтобы ее тень осталась на светочувствительной поверхности.

    Фотографы работают вместе уже 20 лет. Их работы выставляют по всему миру в самых известных картинных галереях и музеях. 

    Смотрите также: В постели с Рианной и в пасти акулы. Блогер показал "личную жизнь"

    Ссылки по теме:
    Теги: