Фото без фотоаппарата. Как выглядит голая йога снизу

Британские фотографы и супруги Роб и Ник Картер недавно выпустили книгу с фотограммами — крупноформатными портретами, на которых запечатлены тела во время занятий йогой снизу.

Эти изображения были сделаны без помощи фотоаппарата или компьютерных технологий.

Девушка выполняла асаны йоги на фотобумаге вместо коврика, а фотографы направляли на нее свет таким образом, чтобы ее тень осталась на светочувствительной поверхности.

Фотографы работают вместе уже 20 лет. Их работы выставляют по всему миру в самых известных картинных галереях и музеях.

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