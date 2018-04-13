Ее красота не помещается в купальник: фото горячей модели на пляже

Фотомодель с бразильскими и австралийскими корнями Кристина Мендоза пользуется большой популярностью у производителей купальников и нижнего белья. Ее снимки привлекают внимание, ведь от форм девушки глаз не оторвать.

Смотрите также: Фитнес-гуру из Питера показала красоту сексапильного тела

Новую фотосессию Кристина провела на пляже и снимки на песке вышли по-настоящему горячими.

Ранее в сети появились фото бразильской модели Victoria's Secret 27-летней Лаис Рибейро в очень откровенном белье.

Смотрите также: Модель Playboy, покорившая Бекхэма