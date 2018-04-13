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    Фотоленты

    Ее красота не помещается в купальник: фото горячей модели на пляже

    (обновлено: )47930
    Кристина Мендонса
    Кристина Мендонса
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca
    instagram.com/kristinamendonca

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    Фотомодель с бразильскими и австралийскими корнями Кристина Мендоза пользуется большой популярностью у производителей купальников и нижнего белья. Ее снимки привлекают внимание, ведь от форм девушки глаз не оторвать.

    Смотрите также: Фитнес-гуру из Питера показала красоту сексапильного тела

    Новую фотосессию Кристина провела на пляже и снимки на песке вышли по-настоящему горячими.

    Ранее в сети появились фото бразильской модели Victoria's Secret 27-летней Лаис Рибейро в очень откровенном белье.

    Смотрите также: Модель Playboy, покорившая Бекхэма

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