57 лет назад Гагарин покорил космические просторы

12 апреля 1961 года ракета-носитель "Р-7", созданная на заводе "Прогресс" в Куйбышеве (ныне Самара — Ред.), вывела космонавта Юрия Гагарина на околоземную орбиту. С этого момента началась космическая эра по завоеванию человеком космоса.
Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы об офицерской службе Юрия Гагарина.
Документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассказывают о прохождении военной службы Гагариным, начиная с момента присвоения ему звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в октябре 1957 года, уточняется в сообщении.
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Согласно сообщению, в числе других опубликованных документов находится служебная характеристика на Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий. Минобороны также публикует его учетно-послужную карту, где в хронологическом порядке указаны места службы и занимаемые должности.