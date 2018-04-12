57 лет назад Гагарин покорил космические просторы

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и летчики-космонавты СССР: Юрий Гагарин, Валерий Быковский и Валентина Терешкова во время митинга на Красной площади в Москве, (справа налево) посвященного успешному завершению полета космических кораблей "Восток-5" и "Восток-6".