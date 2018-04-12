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    Фотоленты

    57 лет назад Гагарин покорил космические просторы

    (обновлено: )7520
    Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
    Лейтенант Юрий Гагарин (слева) в самолете во время службы в Заполярье.
    Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Юрий Алексеевич Гагарин (слева) и Валентина Владимировна Николаева-Терешкова (справа).
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин (слева) и директор Института атомной энергии имени И. В. Курчатова академик А. П. Александров.
    Летчик-космонавт Ю. А. Гагарин выступает перед рабочими ленинградского металлического завода.
    Юрий Гагарин (слева) провожает космонавтов на тренировку.
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Ю. А. Гагарин - гость правительства ГДР.
    Космонавт Юрий Гагарин перед стартом.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин (справа) перед тренировкой.
    Юрий Гагарин во время тренировки. Кадр из документального фильма Первый рейс к звёздам.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин (слева), летчик-космонавт Андриян Николаев (в центре) и японский режиссер Окада Есико на отдыхе в Гурзуфе.
    Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
    Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и летчики-космонавты СССР: Юрий Гагарин, Валерий Быковский и Валентина Терешкова во время митинга на Красной площади в Москве, (справа налево) посвященного успешному завершению полета космических кораблей Восток-5 и Восток-6.
    Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин.
    Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой.
    Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
    Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин.
    Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов (слева) и летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Малышев (справа) в зале тренажеров центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.
    Юрий Гагарин с женой Валентиной рассматривают подарки от зарубежных гостей.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин продолжает работу в самолете на пути в Москву после успешного завершения первого в истории человечества полета в космос.
    Юрий Гагарин (в центре) с дочерьми Леной (слева) и Галей (справа).
    Лётчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин (в центре) с космонавом Борисом Волыновым (справа) в кинофотолаборатории в Центре подготовки космонавтов.
    Юрий Гагарин (на переднем плане) и его дублер Герман Титов (справа) направляются на космодром Байконур.
    Академик Сергей Королев (справа) и космонавт Юрий Гагарин (слева) после первого в мире полета человека в космос на корабле Восток.
    Юрий Гагарин в часы отдыха.
    Гагарин с женой и дочерьми
    Юрий Гагарин, Фидель Кастро и президент Кубы Освальдо Дортикос
    Юрий Гагарин
    Космонавт Юрий Гагарин
    Юрий Гагарин с супругой и дочкой
    С.Королев и Ю.Гагарин накануне космического старта
    Юрий Гагарин на рыбалке
    Визит Юрия Гагарина в Великобританию
    Юрий Гагарин
    Юрий Гагарин с родителями
    Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
    Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лейтенант Юрий Гагарин (слева) в самолете во время службы в Заполярье.
    Лейтенант Юрий Гагарин (слева) в самолете во время службы в Заполярье.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Юрий Алексеевич Гагарин (слева) и Валентина Владимировна Николаева-Терешкова (справа).
    Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Юрий Алексеевич Гагарин (слева) и Валентина Владимировна Николаева-Терешкова (справа).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин (слева) и директор Института атомной энергии имени И. В. Курчатова академик А. П. Александров.
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин (слева) и директор Института атомной энергии имени И. В. Курчатова академик А. П. Александров.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт Ю. А. Гагарин выступает перед рабочими ленинградского металлического завода.
    Летчик-космонавт Ю. А. Гагарин выступает перед рабочими ленинградского металлического завода.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин (слева) провожает космонавтов на тренировку.
    Юрий Гагарин (слева) провожает космонавтов на тренировку.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Ю. А. Гагарин - гость правительства ГДР.
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Ю. А. Гагарин - гость правительства ГДР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Космонавт Юрий Гагарин перед стартом.
    Космонавт Юрий Гагарин перед стартом.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин (справа) перед тренировкой.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин (справа) перед тренировкой.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин во время тренировки. Кадр из документального фильма Первый рейс к звёздам.
    Юрий Гагарин во время тренировки. Кадр из документального фильма "Первый рейс к звёздам".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин (слева), летчик-космонавт Андриян Николаев (в центре) и японский режиссер Окада Есико на отдыхе в Гурзуфе.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин (слева), летчик-космонавт Андриян Николаев (в центре) и японский режиссер Окада Есико на отдыхе в Гурзуфе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
    Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и летчики-космонавты СССР: Юрий Гагарин, Валерий Быковский и Валентина Терешкова во время митинга на Красной площади в Москве, (справа налево) посвященного успешному завершению полета космических кораблей Восток-5 и Восток-6.
    Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и летчики-космонавты СССР: Юрий Гагарин, Валерий Быковский и Валентина Терешкова во время митинга на Красной площади в Москве, (справа налево) посвященного успешному завершению полета космических кораблей "Восток-5" и "Восток-6".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин.
    Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой.
    Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
    Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин.
    Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов (слева) и летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Малышев (справа) в зале тренажеров центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.
    Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов (слева) и летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Малышев (справа) в зале тренажеров центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин с женой Валентиной рассматривают подарки от зарубежных гостей.
    Юрий Гагарин с женой Валентиной рассматривают подарки от зарубежных гостей.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин продолжает работу в самолете на пути в Москву после успешного завершения первого в истории человечества полета в космос.
    Летчик-космонавт Юрий Гагарин продолжает работу в самолете на пути в Москву после успешного завершения первого в истории человечества полета в космос.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин (в центре) с дочерьми Леной (слева) и Галей (справа).
    Юрий Гагарин (в центре) с дочерьми Леной (слева) и Галей (справа).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лётчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин (в центре) с космонавом Борисом Волыновым (справа) в кинофотолаборатории в Центре подготовки космонавтов.
    Лётчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин (в центре) с космонавом Борисом Волыновым (справа) в кинофотолаборатории в Центре подготовки космонавтов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин (на переднем плане) и его дублер Герман Титов (справа) направляются на космодром Байконур.
    Юрий Гагарин (на переднем плане) и его дублер Герман Титов (справа) направляются на космодром Байконур.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Академик Сергей Королев (справа) и космонавт Юрий Гагарин (слева) после первого в мире полета человека в космос на корабле Восток.
    Академик Сергей Королев (справа) и космонавт Юрий Гагарин (слева) после первого в мире полета человека в космос на корабле "Восток".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин в часы отдыха.
    Юрий Гагарин в часы отдыха.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гагарин с женой и дочерьми
    Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) с женой Валентиной (слева на втором плане) и дочерьми Галей и Леной.
    RIA News Александр Моклецов | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин, Фидель Кастро и президент Кубы Освальдо Дортикос
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин, премьер-министр Кубы Фидель Кастро (слева) и президент Кубы Освальдо Дортикос в президентском Дворце. Репродукция фотографии 1961 года.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин
    Герой Советского Союза майор Юрий Алексеевич Гагарин. Кадр из кинофильма "Первый рейс к звездам".
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Космонавт Юрий Гагарин
    Космонавт Юрий Гагарин в космическом корабле "Восток-1". (Кадр из документального фильма "Советы в Космосе").
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин с супругой и дочкой
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с супругой Валентиной и дочкой Галей.
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк
    С.Королев и Ю.Гагарин накануне космического старта
    Главный конструктор первых ракетно-космических систем академик Сергей Королев (слева) и летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) накануне космического старта.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин на рыбалке
    Космонавт Юрий Гагарин держит в руках богатый улов.
    RIA News И. Снегирев | Перейти в фотобанк
    Визит Юрия Гагарина в Великобританию
    Юрий Гагарин приветствует членов своего полицейского эскорта в Лондоне.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин
    Летчик-космонавт СССР, первый человек, совершивший полёт в космос, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин (1934 - 1968 г. г.).
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк
    Юрий Гагарин с родителями
    Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с матерью Анной Тимофеевной Матвеевой и отцом Алексеем Ивановичем Гагариным.
    RIA News И. Снегирев | Перейти в фотобанк

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    Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.

    12 апреля 1961 года ракета-носитель "Р-7", созданная на заводе "Прогресс" в Куйбышеве (ныне Самара — Ред.), вывела космонавта Юрия Гагарина на околоземную орбиту. С этого момента началась космическая эра по завоеванию человеком космоса.

    Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы об офицерской службе Юрия Гагарина.

    Документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассказывают о прохождении военной службы Гагариным, начиная с момента присвоения ему звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в октябре 1957 года, уточняется в сообщении.

    Смотрите также: Американский пенсионер пытался улететь в космос на самодельной ракете

    Согласно сообщению, в числе других опубликованных документов находится служебная характеристика на Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий. Минобороны также публикует его учетно-послужную карту, где в хронологическом порядке указаны места службы и занимаемые должности.

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