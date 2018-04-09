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    Фотоленты

    Фантазия американской мамочки творит чудеса. Фотографии достойны восхищения

    (обновлено: )19520
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения
    the_life_of_aivax

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    Американская учительница превратила детство своих детей в сказочные приключения

    28-летняя Ванесса Ривера (Vanessa Rivera) — блогер и будущая преподавательница живет в Южной Калифорнии. Творческая мамочка трех очаровательных детей, благодаря хорошему знанию фоторедакторов, превратила семейную жизнь в сплошные приключения.

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    Ежедневно Ванесса придумывает для детей новые идеи. На ее фотографиях в Instagram начинают летать собаки, а дети наведываются в фантастические места. На море позитива и неограниченную фантазию женщины невозможно смотреть без умиления.

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