Фантазия американской мамочки творит чудеса. Фотографии достойны восхищения

28-летняя Ванесса Ривера (Vanessa Rivera) — блогер и будущая преподавательница живет в Южной Калифорнии. Творческая мамочка трех очаровательных детей, благодаря хорошему знанию фоторедакторов, превратила семейную жизнь в сплошные приключения.

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Ежедневно Ванесса придумывает для детей новые идеи. На ее фотографиях в Instagram начинают летать собаки, а дети наведываются в фантастические места. На море позитива и неограниченную фантазию женщины невозможно смотреть без умиления.