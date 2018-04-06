наверх
06.04.201814:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Депутаты и ёлки. В Мариинском парке под Радой прошла "зеленая" акция

    (обновлено: )3001
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij
    Депутаты под ВР садят деревья
    facebook.com/strumkovskij

    Рекомендуем

    Покалеченный, но милый. В сети буйствует японский тренд "больной кавай"13:45 06.04.2018
    Алина ШелестюкСексуальная жена боксера опубликовала фото в нижнем белье и маске11:37 06.04.2018
    VIII Всеукраинский фестиваль писанок на Софийской площади в КиевеГигантские кролики и яркие писанки. Лучшие кадры фестиваля в Киеве10:13 06.04.2018
    Мастер-класс по росписи писанок в ЗапорожьеПрикосновение к истокам. В Украине мастера учили расписывать писанки17:40 05.04.2018
    Морская свинка заменила пасхального кролика в InstagramЗнакомьтесь, лысая звезда Instagram!15:17 05.04.2018
    Как Тимошенко. Сеть шокировал новый модный тренд: мужские косы12:28 05.04.2018
    Пасхальная выставка-ярмарка в Ивано-ФранковскеВ Ивано-Франковске стартовала пасхальная ярмарка12:04 05.04.2018
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 годаЗаседание суда по делу обвиняемого в убийствах "майдановца" Бубенчика11:48 05.04.2018
    Польская БарбиДевушка на миллион: польская "Барби" шокирует внешностью11:14 05.04.2018
    Все фотоленты

    Народные депутаты из разных фракций провели накануне Пасхи акцию по озеленению Мариинского парка.

    Они высадили возле здания Верховной Рады около двух десятков елок, передает "Укринформ".

    В пятницу в высаживании деревьев участвовали порядка 15 депутатов, среди которых, в частности, председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, заместитель председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза и другие.

    Не исключается, что эта акция по озеленению Мариинского парка продлится и на следующей пленарной неделе.

    Смотрите также: Гигантские кролики и яркие писанки. Лучшие кадры фестиваля в Киеве

    Ссылки по теме:
    Теги: