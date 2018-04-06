Депутаты и ёлки. В Мариинском парке под Радой прошла "зеленая" акция

Народные депутаты из разных фракций провели накануне Пасхи акцию по озеленению Мариинского парка.

Они высадили возле здания Верховной Рады около двух десятков елок, передает "Укринформ".

В пятницу в высаживании деревьев участвовали порядка 15 депутатов, среди которых, в частности, председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, заместитель председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза и другие.

Не исключается, что эта акция по озеленению Мариинского парка продлится и на следующей пленарной неделе.

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