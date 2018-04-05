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    Фотоленты

    Девушка на миллион: польская "Барби" шокирует внешностью

    (обновлено: )455
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    / instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_
    Польская Барби
    instagram.com/anella_an_

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    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Польский архитектор 25-летняя Анелла призналась, что потратила на пластические операции более 42 тысяч долларов (более миллиона гривен по курсу НБУ).

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    Девушка не скрывает, что увеличила губы и грудь, а также откорректировала нос ради кукольной внешности. Анелла называет себя первой "живой Барби" в Польше.

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    "Я люблю все странное, сумасшедшее, уникальное. Возможно, потому что я сама такая. Мне нравятся люди с харизмой, те, кому есть, что сказать. Люди, которые могут создавать что-то прекрасное, прекрасны внутри", — рассказала она британскому таблоиду The Sun.

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    Ранее британка 45-летняя Рейчел Эванс потратила около 20 тыс фунтов стерлингов (около 810 тысяч грн. – ред.) на пластические операции. По словам женщины, любовь к кукле Барби началась со школы.
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