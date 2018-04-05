Девушка на миллион: польская "Барби" шокирует внешностью

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Польский архитектор 25-летняя Анелла призналась, что потратила на пластические операции более 42 тысяч долларов (более миллиона гривен по курсу НБУ).
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Девушка не скрывает, что увеличила губы и грудь, а также откорректировала нос ради кукольной внешности. Анелла называет себя первой "живой Барби" в Польше.
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"Я люблю все странное, сумасшедшее, уникальное. Возможно, потому что я сама такая. Мне нравятся люди с харизмой, те, кому есть, что сказать. Люди, которые могут создавать что-то прекрасное, прекрасны внутри", — рассказала она британскому таблоиду The Sun.
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