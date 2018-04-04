"Ртутный Чернобыль" - завод "Радикал" с высоты птичьего полета

Заброшенный химический завод "Радикал" в Киеве — бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и принесет в город экологическую катастрофу.

Территория завода используется под складские и офисные помещения. Рядом находятся супермаркеты, рынок "Дарынок". Недалеко– коворкинг "Платформа", где часто устраиваются фестивали уличной еды, во время которых киевляне отдыхают, едят и веселятся под порывами ртутных испарений.

Вокруг заброшенного завода — жилые кварталы Дарницкого и Деснянского районов столицы с общим числом жителей около 800 тысяч человек. По результатам последних замеров, концентрация ртути на территории завода «Радикал» превышает предельно допустимую норму в 30 раз, а ядовитых веществ в почве – в 14,5 раза. Смертельные дозы сверхтоксичных веществ повсюду: ими пропитан воздух, почва, стены построек, металлические конструкции, громоздящиеся на участке. Экологи подозревают, что весь этот химический коктейль уже давно поступает в сточные воды, сообщает Информатор.

Завод «Радикал» был введен в эксплуатацию еще в 1951 году. Предприятие было монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. В 1996 году работа завода была прекращена, однако токсические вещества, в частности радиоактивные, так и не были вывезены с предприятия.