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    Фотоленты

    "Ртутный Чернобыль" - завод "Радикал" с высоты птичьего полета

    (обновлено: )14311
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    kiev.informator.ua/Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    kiev.informator.ua/Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    kiev.informator.ua/Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    kiev.informator.ua/Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    kiev.informator.ua/Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Скриншот видео /kiev.informator.ua/ Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Скриншот видео /kiev.informator.ua/ Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Скриншот видео /kiev.informator.ua/ Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Скриншот видео /kiev.informator.ua/ Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Скриншот видео /kiev.informator.ua/ Глеб Пархомец
    Завод Радикал в Киеве с высоты
    Скриншот видео /kiev.informator.ua/ Глеб Пархомец

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    Заброшенный химический завод "Радикал" в Киеве — бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и принесет в город экологическую катастрофу.

    Гуманенко: на очистку завода Радикал от ртути у Киева не хватит денег. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Ртутная бомба для киевлян. Депутат об очистке завода "Радикал"

    Территория завода используется под складские и офисные помещения. Рядом находятся супермаркеты, рынок "Дарынок". Недалеко– коворкинг "Платформа", где часто устраиваются фестивали уличной еды, во время которых киевляне отдыхают, едят и веселятся под порывами ртутных испарений. 

    Вокруг заброшенного завода — жилые кварталы Дарницкого и Деснянского районов столицы с общим числом жителей около 800 тысяч человек. По результатам последних замеров, концентрация ртути на территории завода «Радикал» превышает предельно допустимую норму в 30 раз, а ядовитых веществ в почве – в 14,5 раза. Смертельные дозы сверхтоксичных веществ повсюду: ими пропитан воздух, почва, стены построек, металлические конструкции, громоздящиеся на участке. Экологи подозревают, что весь этот химический коктейль уже давно поступает в сточные воды, сообщает Информатор.

    Завод «Радикал» был введен в эксплуатацию еще в 1951 году. Предприятие было монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.  В 1996 году работа завода была прекращена, однако токсические вещества, в частности радиоактивные, так и не были вывезены с предприятия.

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